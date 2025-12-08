Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Doppelhaushälfte. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht sowie Möbelstücke durchwühlt. Zum erlangten Diebesgut kann bislang noch keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in Kandern, im Ortsteil Wollbach, Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende der Maugenharder Straße gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Autos der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell