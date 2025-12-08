PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Grießen: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannte Art und Weise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:19

    POL-FR: Lörrach: Versuchter Tageswohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 05.12.2025, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Straße "Im Sand" in Lörrach gewaltsam einzudringen. Aufgrund der Anwesenheit der Anwohner, flüchtete die Täterschaft unerkannt und es blieb beim Versuch. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:18

    POL-FR: Kandern: Tageswohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Doppelhaushälfte. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht sowie Möbelstücke durchwühlt. Zum erlangten Diebesgut kann bislang noch keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren