Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Grießen: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannte Art und Weise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

