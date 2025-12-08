Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schlägerei nach sexueller Belästigung

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 01:30 Uhr kam es in einer Bar in der Metzgergasse in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte eine 23-Jährige sexuell belästigt haben. Daraufhin habe der 21-Jährige diesen auf sein Fehlverhalten angesprochen, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein soll. Der Tatverdächtige konnte unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung und die vorangegangene sexuelle Belästigung beobachtet haben oder Hinweise auf den noch unbekannten Tatverdächtigen geben können. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

