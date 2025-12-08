Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 17:00 Uhr kam es in der Unterdorfstraße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, bei der mindestens zwei Autofahrer gefährdet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 34-jähriger Opel-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen beim Abbiegen von der Unterdorfstraße in die Gartenstraße in den Gegenverkehr. Dort musste ein 51-jähriger Skoda-Fahrer nach rechts ausweichen, wodurch dessen Felge beschädigt wurde. Ein weiterer, bislang unbekannter Autofahrer musste ebenfalls ausweichen und bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision mit dem Opel zu verhindern. Der Opel wurde durch Zeugen bis an die Anschrift verfolgen, wo eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die durch die Fahrweise des Opel-Fahrers gefährdet wurden. Insbesondere wird der Autofahrer gesucht, der in der Gartenstraße dem Opel ausweichen musste. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter 07621 176 0 erreichbar.

