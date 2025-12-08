PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Angefahrenes Auto gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.12.2025 im Zeitraum von 13:15 bis 13:20 Uhr, stieß eine 50-jährige VW-Fahrerin beim Einparken in eine Parklücke gegen einen geparkten dunklen Kombi. Dieser fuhr unmittelbar nach dem Unfallgeschehen in unbekannte Richtung davon. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht das geschädigte Auto, mit Waldshuter Zulassung. Außerdem werden Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zum Kennzeichen geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

