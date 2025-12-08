Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Angefahrenes Auto gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.12.2025 im Zeitraum von 13:15 bis 13:20 Uhr, stieß eine 50-jährige VW-Fahrerin beim Einparken in eine Parklücke gegen einen geparkten dunklen Kombi. Dieser fuhr unmittelbar nach dem Unfallgeschehen in unbekannte Richtung davon. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht das geschädigte Auto, mit Waldshuter Zulassung. Außerdem werden Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zum Kennzeichen geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 zu melden.

