Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Freiburg: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit Verletzten

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 08.12.2025, ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Nord-Fahrbahn der Bundesautobahn 5 auf Höhe der Anschlussstelle Freiburg-Mitte ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer habe den Beschleunigungsstreifen der dortigen Anschlussstelle in Richtung Karlsruhe befahren. Dabei soll er auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein.

Ein von hinten herannahendes Fahrzeug habe hierdurch wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Durch die Kollision stieß der Wagen des 23-Jährigen mehrfach mit der rechten Schutzplanke zusammen und kam anschließend zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Weitere Insassen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

Die Fahrbahn in Richtung Norden war aufgrund des Vorfalls für rund eine Stunde vollständig gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

