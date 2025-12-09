Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: 24-Jähriger nach schwerer räuberischer Erpressung in Haft

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 19:40 Uhr soll ein 24 Jahre alter dringend Tatverdächtiger in der Wentzinger Straße im Freiburger Stadtteil Stühlinger einen mobilen Musik-Lautsprecher entwendet und den Geschädigten anschließend mit einem Pfefferspray bedroht haben.

Der spätere Geschädigte habe sich zunächst gemeinsam mit einem Zeugen im Bereich der Wendeltreppe zur Stadtbahnbrücke aufgehalten und mit seinem mobilen Lautsprecher Musik gehört, als er von dem 24-Jährigen angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf habe der Mann den Lautsprecher an sich genommen und sich zu einer nahestehenden Personengruppe begeben. Als der Geschädigte und der Zeuge den 24-Jährigen aufforderten, den Lautsprecher wieder auszuhändigen, habe der dringend Tatverdächtige ein Pfefferspray gezogen und den Geschädigten bedroht. Dieser entfernte sich zunächst und verständigte die Polizei.

Bei einer anschließend eingeleiteten Fahndung konnte der dringend Tatverdächtige einige Zeit später im Bereich des Aufenthaltsplatzes für Suchtkranke in der Stefan-Meier-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Raubgut konnte ebenfalls sichergestellt werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige türkischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

ak

