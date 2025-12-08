Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Beleidigung im Zug - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

Plochingen/Esslingen (ots)

Zu einer Beleidigung durch einen 35 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (06.12.2025) in einem Metropolexpress zwischen Plochingen und Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 35-Jährige gegen 18:45 Uhr in Plochingen in den Zug ein. Während der Fahrt soll er zwei Frauen im Alter von 32 und 34 Jahren beleidigt haben. Nachdem beim Halt in Esslingen zwei weitere Reisende in den Zug eingestiegen waren, beleidigte der polnische Staatsangehörige nach derzeitigem Kenntnisstand auch diese noch unbekannten Frauen. Die beiden 32- und 34-jährigen Geschädigten mit deutscher Staatsangehörigkeit sprachen nach Ankunft des Zuges in Stuttgart eine Streife der Bundespolizei an. Diese trafen den mutmaßlichen Täter vor Ort noch an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach den beiden unbekannten Frauen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

