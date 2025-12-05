Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann ohne Fahrschein beleidigt Einsatzkräfte

Ulm (ots)

Nachdem ein 40-Jähriger am Donnerstagmittag (04.12.2025) ohne Fahrschein in einem Fernverkehrszug festgestellt wurde, beleidigte er am Hauptbahnhof Ulm die eingesetzten Beamten der Bundespolizei.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stellte eine Zugbegleiterin den Tatverdächtigen gegen 15:00 Uhr ohne Fahrschein in einem ICE auf der Fahrt von München nach Ulm fest. Da sich der Mann offenbar nicht ausweisen konnte, wurde er am Hauptbahnhof Ulm an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Als der Mann zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle verbracht wurde, verhielt er sich aufbrausend und beleidigte die Beamten mehrfach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige auf freiem Fuß belassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen, eingeleitet.

