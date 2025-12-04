PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI S: 11-jähriger Junge von unbekannten Jugendlichen geschlagen

Ditzingen/Korntal (ots)

Zu einem körperlichen Angriff auf einen 11-jährigen Jungen ist es am Mittwochmittag (03.12.2025) gegen 12:30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 11-Jährige zunächst am Bahnhof in Korntal mit drei bislang unbekannten, augenscheinlich Jugendlichen in verbale Streitigkeiten. Nachdem alle Personen in die S-Bahn in Richtung Weil der Stadt gestiegen sind, soll es im weiteren Verlauf zu einem körperlichen Angriff auf den Jungen gekommen sein. Hierbei wurde er nach derzeitigem Kenntnisstand mehrfach von den drei Unbekannten geschlagen und getreten. Beim Halt der Bahn in Ditzingen entfernten sich die Tatverdächtigen unerkannt. Der geschädigte 11-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit klagte nach aktuellen Informationen über leichte Schmerzen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Unbekannten geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

