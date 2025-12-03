PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet und Polizeiauto beschädigt

Ulm (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einer Sachbeschädigung eines Dienst-Kfz ist es am gestrigen Dienstagnachmittag (02.12.2025) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 33 Jahre alter Mann gegen 15:00 Uhr in einem Zug am Gleis 4, als er Reisende verbal angegangen und lautstark geschrien haben soll. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den 33-Jährigen auf dem Boden liegend an und unterzog ihn den polizeilichen Maßnahmen. Nachdem der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit einen Platzverweis für den Hauptbahnhof erhielt, kehrte er nach kurzer Zeit zurück und widersetzte sich den Anordnungen der Beamten. Weiterhin trat er gegen ein Polizeiauto, sodass ein Schaden im dreistelligen Bereich verursacht wurde. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren