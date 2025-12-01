Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende bedroht und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung und anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 38 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (29.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte und bedrohte der 38-Jährige gegen 19:20 Uhr mehrere Fahrgäste, weshalb ein 24-jähriger Geschädigter mit deutscher Staatsangehörigkeit die Bundespolizei alarmierte. Die eingesetzten Beamten trafen den Tatverdächtigen beim Halt der S-Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Weil er sich den Anordnungen vor Ort widersetzte, wurde der aggressive 24-Jährige mit unbekannter Staatsangehörigkeit auf das Revier verbracht, wo er sich weiterhin gegen die anstehenden Maßnahmen wehrte. Er muss mit einem Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, rechnen. Weitere mögliche Geschädigte aus der S-Bahn werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

