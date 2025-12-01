PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende bedroht und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung und anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 38 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (29.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte und bedrohte der 38-Jährige gegen 19:20 Uhr mehrere Fahrgäste, weshalb ein 24-jähriger Geschädigter mit deutscher Staatsangehörigkeit die Bundespolizei alarmierte. Die eingesetzten Beamten trafen den Tatverdächtigen beim Halt der S-Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Weil er sich den Anordnungen vor Ort widersetzte, wurde der aggressive 24-Jährige mit unbekannter Staatsangehörigkeit auf das Revier verbracht, wo er sich weiterhin gegen die anstehenden Maßnahmen wehrte. Er muss mit einem Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, rechnen. Weitere mögliche Geschädigte aus der S-Bahn werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:42

    BPOLI S: Bei Einfahrt der S2: 24-Jähriger fällt ins Gleis und rettet sich in Fluchtnische

    Stuttgart (ots) - Zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger Mann ins Gleis fiel, ist es am Freitagabend (28.11.2025) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 24-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig 101, als er mutmaßlich aufgrund von Kreislaufproblemen zunächst zu Boden stürzte. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:40

    BPOLI S: Mutmaßliche Graffitisprayer am Bahnhof Esslingen vorläufig festgenommen

    Esslingen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch drei mutmaßliche Graffitisprayer ist es am Samstagabend (29.11.2025) im Bereich des Esslinger Bahnhofs gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge besprühten die drei Männer im Alter von 26, 30 und 33 Jahren gegen 21:00 Uhr eine abgestellte S-Bahn. Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten die drei mutmaßlichen Täter im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren