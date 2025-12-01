PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Graffitisprayer am Bahnhof Esslingen vorläufig festgenommen

Esslingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch drei mutmaßliche Graffitisprayer ist es am Samstagabend (29.11.2025) im Bereich des Esslinger Bahnhofs gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge besprühten die drei Männer im Alter von 26, 30 und 33 Jahren gegen 21:00 Uhr eine abgestellte S-Bahn. Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten die drei mutmaßlichen Täter im Gleisbereich und alarmierten die Einsatzkräfte. Im Rahmen der Fahndung wurden die Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit angetroffen und vorläufig festgenommen. Weiterhin fanden die eingesetzten Beamten diverse Beweismittel auf, welche anschließend sichergestellt wurden. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Esslingen und Obertürkheim für eine knappe halbe Stunde gesperrt. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurden von der zuständigen Bundespolizei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

