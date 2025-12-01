PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bei Einfahrt der S2: 24-Jähriger fällt ins Gleis und rettet sich in Fluchtnische

Stuttgart (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger Mann ins Gleis fiel, ist es am Freitagabend (28.11.2025) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 24-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig 101, als er mutmaßlich aufgrund von Kreislaufproblemen zunächst zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf soll er wieder aufgestanden und offenbar ohne Fremdeinwirkung ins Gleis gefallen sein. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte den Vorfall und soll den Verunfallten angewiesen haben, sich in die Rettungsnische unterhalb der Bahnsteigkante zu begeben, da eine S-Bahn der Linie S2 bereits in den Bahnhof eingefahren war. Bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte der Mitarbeiter den 24-Jährigen augenscheinlich unverletzt aus dem Gleisbereich bergen. Eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Verunfallten vorsorglich in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:40

    BPOLI S: Mutmaßliche Graffitisprayer am Bahnhof Esslingen vorläufig festgenommen

    Esslingen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch drei mutmaßliche Graffitisprayer ist es am Samstagabend (29.11.2025) im Bereich des Esslinger Bahnhofs gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge besprühten die drei Männer im Alter von 26, 30 und 33 Jahren gegen 21:00 Uhr eine abgestellte S-Bahn. Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten die drei mutmaßlichen Täter im ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:54

    BPOLI S: 15-Jähriger stört polizeiliche Maßnahmen und leistet Widerstand

    Göppingen (ots) - Am Mittwochabend (27.11.2025) kam es gegen 21:50 Uhr im Bahnhof Göppingen zu einer Widerstandshandlung durch einen 15-jährigen Jugendlichen. Ersten Erkenntnissen zufolge kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine Gruppe drei junger Personen, die in der Bahnhofshalle trotz Rauchverbots Zigaretten konsumierten. Ein 15-jähriger deutscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren