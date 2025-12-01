Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bei Einfahrt der S2: 24-Jähriger fällt ins Gleis und rettet sich in Fluchtnische

Stuttgart (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger Mann ins Gleis fiel, ist es am Freitagabend (28.11.2025) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 24-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig 101, als er mutmaßlich aufgrund von Kreislaufproblemen zunächst zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf soll er wieder aufgestanden und offenbar ohne Fremdeinwirkung ins Gleis gefallen sein. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte den Vorfall und soll den Verunfallten angewiesen haben, sich in die Rettungsnische unterhalb der Bahnsteigkante zu begeben, da eine S-Bahn der Linie S2 bereits in den Bahnhof eingefahren war. Bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte der Mitarbeiter den 24-Jährigen augenscheinlich unverletzt aus dem Gleisbereich bergen. Eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Verunfallten vorsorglich in ein Krankenhaus.

