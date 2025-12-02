PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 52-Jährigen und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen kam es am Montagabend (01.12.2025) in einer S-Bahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und Schwabstraße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge belästigten vier Jugendliche gegen 20:35 Uhr zunächst mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn der Linie S2. Ein 52-Jähriger wollte einen der Jugendlichen daraufhin offenbar maßregeln. Der deutsche Staatsangehörige soll den Jugendlichen in den Schwitzkasten genommen und diesen geschlagen haben. Als der 52-Jährige die S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart Schwabstraße verließ, soll der unbekannte Jugendliche den 52-Jährigen mit der Faust geschlagen und diesen getreten haben. Der deutsche Staatsangehörige wurde hierbei leicht verletzt. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete nach der Tat. Er wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit soll er dunkel bekleidet gewesen sein. Gegen beide Personen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711 / 55049 - 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

