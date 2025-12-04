Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ticketentwerter beschädigt

Plüderhausen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (03.12.2025) am Bahnhof in Plüderhausen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete der Fahrdienstleiter gegen 22:45 Uhr einen bislang unbekannten Täter dabei, wie er mit dem Fuß gegen einen am Bahnsteig 2 befindlichen Ticketentwerter getreten hat. Hierbei wurde der Entwerter offenbar derart beschädigt, dass er nicht mehr funktionsfähig war. Anschließend soll sich der mutmaßliche Täter zusammen mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell