PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lebensgefährlicher Aufenthalt im Gleisbereich

Wannweil (ots)

Eine junge Frau begab sich am Mittwochmorgen (03.12.2025) am Haltepunkt Wannweil in Lebensgefahr.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge begab sich die unbekannte Tatverdächtige gegen 10:10 Uhr im Bereich des Haltepunkts Wannweil in den Gleisbereich und legte sich vor einen durchfahrenden Metropolexpress parallel der Schienen ins Gleis. Der Triebfahrzeugführer des mit etwa 110 km/h schnellen Zuges erkannte die Situation und leitete eine Schnellbremsung ein. Dennoch konnte das Überrollen der Person nicht verhindert werden. Im Zug befindliche Reisende wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, konnte die im Zug befindliche Kundenbetreuerin offenbar erkennen, wie die unbekannte Frau im Gleisbereich aufstand und lachend vom Tatort flüchtete. Die Tatverdächtige wird als etwa 15 bis 18 Jahre alt beschrieben. Sie hatte offenbar schulterlange Haare und trug zur Tatzeit eine lange schwarze Daunenjacke und eine dunkelblaue Jeans.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 11:51

    BPOLI S: Ticketentwerter beschädigt

    Plüderhausen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (03.12.2025) am Bahnhof in Plüderhausen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete der Fahrdienstleiter gegen 22:45 Uhr einen bislang unbekannten Täter dabei, wie er mit dem Fuß gegen einen am Bahnsteig 2 befindlichen Ticketentwerter getreten hat. Hierbei wurde der Entwerter offenbar derart ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:50

    BPOLI S: 11-jähriger Junge von unbekannten Jugendlichen geschlagen

    Ditzingen/Korntal (ots) - Zu einem körperlichen Angriff auf einen 11-jährigen Jungen ist es am Mittwochmittag (03.12.2025) gegen 12:30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 11-Jährige zunächst am Bahnhof in Korntal mit drei bislang unbekannten, augenscheinlich Jugendlichen in verbale Streitigkeiten. Nachdem alle Personen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:20

    BPOLI S: Widerstand geleistet und Polizeiauto beschädigt

    Ulm (ots) - Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einer Sachbeschädigung eines Dienst-Kfz ist es am gestrigen Dienstagnachmittag (02.12.2025) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 33 Jahre alter Mann gegen 15:00 Uhr in einem Zug am Gleis 4, als er Reisende verbal angegangen und lautstark geschrien haben soll. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren