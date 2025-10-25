PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ehefrau angefahren

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Gartencenters wurden Beamte des Inspektionsdienstes Süd am Freitagmittag gerufen.

Beim Versuch des Ausparkens verlor ein 82 Jahre alter Erfurter die Kontrolle über seinen Pkw und stieß damit gegen drei abgeparkte Pkw`s. Da das Ausparken hierdurch beendet war, versuchte es der Mercedesfahrer im Vorwärtsgang. Auch hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem ein Bordstein überfahren wurde, fuhr der ältere Mann neben einem Verkehrsschild, auch seine Ehefrau um. Diese wurde durch die Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt. Schlussendlich endete die Fahrt durch den Zusammenstoß des Mercedes mit einem Baum. Aufgrund dessen erlitt auch der Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte sich der ältere Herr nicht erklären. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln konnte vor Ort durch die Beamten ausgeschlossen werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

