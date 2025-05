Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Senior (84) in Bochum-Langendreer: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kripo fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die am Mittwochabend, 14. Mai, einen 84-jährigen Mann aus Wenden (Kreis Olpe) ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 84-Jährige gegen 18.25 Uhr im Bereich Unterstraße/Ovelacker Straße unterwegs und beabsichtigte dort ein Garagentor zu öffnen. Unvermittelt traten zwei unbekannte Männer von hinten an den Senior heran, hielten ihn an den Armen fest und rissen ihm die Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung der Alten Bahnhofstraße.

Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 20 - 25 Jahre alt sein, schwarze Haare haben und "südländisch" aussehen. Einer der beiden sei etwa 170 cm groß und trug ein schwarzes Hemd mit einem grünen Druck auf dem Rücken. Der andere soll etwa 175 cm groß sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

