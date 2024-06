Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft mit dem E-Scooter unterwegs

Edenkoben (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, 01.06.2024 gegen 23:30 Uhr in der Staatstraße in Edenkoben wurden bei einem 29-jährigen E-Scooter Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Fahrer räumte ein, nahezu täglich Haschisch zu konsumieren. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Während der Blutentnahme leistete der Fahrer zudem noch Widerstand, so dass ihn nun neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell