Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigsburg/Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntag (07.12.2025) in einem Metropolexpress zwischen Ludwigsburg und Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 19:15 Uhr in verbale Streitigkeiten mit einem 19-jährigen eritreischen Staatsangehörigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden Jugendlichen mit Reizstoff gesprüht haben. Weiterhin schlugen die 15- und 16-Jährigen mit äthiopischer und deutscher Staatsangehörigkeit nach derzeitigem Kenntnisstand mehrfach auf ihr Gegenüber ein. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten trafen alle Beteiligten beim Halt des Zuges in Stuttgart am Bahnsteig 14 an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Im Nachgang meldeten sich noch weitere Geschädigte und klagten über Reizungen der Atemwege. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden eingeleitet. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell