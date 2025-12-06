Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Esslingen

Esslingen (ots)

Am 06.12.2025 fand in der MHP Arena in Stuttgart das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München statt. Im Rahmen der Abreise nach dem Spiel kam es am Bahnhof Esslingen zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern der beiden Vereine.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen trafen gegen 19:00 Uhr am Bahnhof Esslingen 350 Anhänger des FC Bayern München auf mehrere Anhänger des VfB Stuttgart. Im weiteren Verlauf kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Gruppen.

Durch am Bahnhof befindliche Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte eine weitere Schadensvertiefung verhindert werden. Zudem wurden insgesamt drei tatverdächtige Gastfans festgenommen.

Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Esslingen zusammengezogen.

Nach Abschluss der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen konnten die Anhänger des FC Bayern München gegen 20:00 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Ulm weiterfahren. Die Einsatzmaßnahmen am Bahnhof Esslingen wurden daraufhin eingestellt.

Die Bundespolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell