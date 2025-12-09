PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In Wohnmobil eingebrochen

Giengen an der Brenz (ots)

Zu einem Einbruch in ein geparktes Wohnmobil kam es im Zeitraum von 03.12.2025 bis zum 08.12.2025 am Bahnhof Gingen an der Brenz.

Bisherigen Erkenntnissen zu Folge stelle der 54-jährige Eigentümer sein Wohnmobil am 03.12.2025 gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz der DB AG am Bahnhof Gingen an der Brenz ab. Als der deutsche Staatsangehörige am 08.12.2025 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte er Aufbruchspuren und informierte die Bundespolizei. Durch die Beamten konnten am Tatort zahlreiche Spuren gesichert werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Bundespolizei davon aus, dass sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zum Wohnmobil verschaffte, in diesem nächtigte und zudem ein Mobiltelefon sowie einen Rasierapparat entwendete.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonderes schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:32

    BPOLI S: Unbekannter versprüht Reizgas in S-Bahn - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Böblingen (ots) - Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S60 auf der Fahrt von Renningen nach Böblingen zu einem Einsatz der Bundespolizei. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Böblingen versprühte ein bisher unbekannter Täter Reizgas in der S-Bahn. Laut aktuellen Erkenntnissen hielt der Triebfahrzeugführer den Zug gegen 18:40 Uhr im ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:31

    BPOLI S: Nach Beleidigung im Zug - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

    Plochingen/Esslingen (ots) - Zu einer Beleidigung durch einen 35 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (06.12.2025) in einem Metropolexpress zwischen Plochingen und Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 35-Jährige gegen 18:45 Uhr in Plochingen in den Zug ein. Während der Fahrt soll er zwei Frauen im Alter von 32 und 34 Jahren beleidigt haben. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:30

    BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

    Ludwigsburg/Stuttgart (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntag (07.12.2025) in einem Metropolexpress zwischen Ludwigsburg und Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 19:15 Uhr in verbale Streitigkeiten mit einem 19-jährigen eritreischen Staatsangehörigen. Im Verlauf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren