Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In Wohnmobil eingebrochen

Giengen an der Brenz (ots)

Zu einem Einbruch in ein geparktes Wohnmobil kam es im Zeitraum von 03.12.2025 bis zum 08.12.2025 am Bahnhof Gingen an der Brenz.

Bisherigen Erkenntnissen zu Folge stelle der 54-jährige Eigentümer sein Wohnmobil am 03.12.2025 gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz der DB AG am Bahnhof Gingen an der Brenz ab. Als der deutsche Staatsangehörige am 08.12.2025 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte er Aufbruchspuren und informierte die Bundespolizei. Durch die Beamten konnten am Tatort zahlreiche Spuren gesichert werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Bundespolizei davon aus, dass sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zum Wohnmobil verschaffte, in diesem nächtigte und zudem ein Mobiltelefon sowie einen Rasierapparat entwendete.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonderes schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell