Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter versprüht Reizgas in S-Bahn - Zeugen und Geschädigte gesucht

Böblingen (ots)

Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S60 auf der Fahrt von Renningen nach Böblingen zu einem Einsatz der Bundespolizei. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Böblingen versprühte ein bisher unbekannter Täter Reizgas in der S-Bahn. Laut aktuellen Erkenntnissen hielt der Triebfahrzeugführer den Zug gegen 18:40 Uhr im Bahnhof Böblingen an, da Fahrgäste wohl geäußert hatten, dass in der S-Bahn Pfefferspray versprüht worden sei. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften den Zug sowie die anwesenden Personen. Vor Ort konnten keine verletzten oder beeinträchtigten Reisenden festgestellt werden. Der Zug wurde anschließend wieder freigegeben. Zeugen, oder auch Geschädigte, welche sich in dieser S-Bahn befanden oder den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 55049-1020 oder unter bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell