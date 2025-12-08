PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter versprüht Reizgas in S-Bahn - Zeugen und Geschädigte gesucht

Böblingen (ots)

Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S60 auf der Fahrt von Renningen nach Böblingen zu einem Einsatz der Bundespolizei. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Böblingen versprühte ein bisher unbekannter Täter Reizgas in der S-Bahn. Laut aktuellen Erkenntnissen hielt der Triebfahrzeugführer den Zug gegen 18:40 Uhr im Bahnhof Böblingen an, da Fahrgäste wohl geäußert hatten, dass in der S-Bahn Pfefferspray versprüht worden sei. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften den Zug sowie die anwesenden Personen. Vor Ort konnten keine verletzten oder beeinträchtigten Reisenden festgestellt werden. Der Zug wurde anschließend wieder freigegeben. Zeugen, oder auch Geschädigte, welche sich in dieser S-Bahn befanden oder den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 55049-1020 oder unter bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:31

    BPOLI S: Nach Beleidigung im Zug - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

    Plochingen/Esslingen (ots) - Zu einer Beleidigung durch einen 35 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (06.12.2025) in einem Metropolexpress zwischen Plochingen und Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 35-Jährige gegen 18:45 Uhr in Plochingen in den Zug ein. Während der Fahrt soll er zwei Frauen im Alter von 32 und 34 Jahren beleidigt haben. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:30

    BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

    Ludwigsburg/Stuttgart (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntag (07.12.2025) in einem Metropolexpress zwischen Ludwigsburg und Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 19:15 Uhr in verbale Streitigkeiten mit einem 19-jährigen eritreischen Staatsangehörigen. Im Verlauf der ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 21:29

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Esslingen

    Esslingen (ots) - Am 06.12.2025 fand in der MHP Arena in Stuttgart das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München statt. Im Rahmen der Abreise nach dem Spiel kam es am Bahnhof Esslingen zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern der beiden Vereine. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen trafen gegen 19:00 Uhr am Bahnhof Esslingen 350 Anhänger des FC Bayern München auf mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren