PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche des PK Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Von Montag, den 15.12.2025, bis Sonntag den 21.12.2025 fand die abschließende Verkehrssicherheitswoche des PK Sarstedt für das Jahr 2025 statt. Das Ziel war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr sowie die Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit. Das PK Sarstedt wurde hierbei auch von umliegenden Polizeidienststellen und dem Landkreis Hildesheim unterstützt. Zu den durchgeführten Maßnahmen gehörten neben Geschwindigkeitsmessungen, unter anderem mittels des "Blitzeranhängers" des Landkreises Hildesheim, auch allgemeine Verkehrskontrollen, Kontrollen des Radverkehrs sowie präventive Schulwegüberwachungen.

Am 17.12.2025 klärte der Kontaktbeamte POK Neumann die Schüler einer zweiten Klasse der Grundschule Adensen / Hallerburg über Sichtbarkeit im Straßenverkehr auf. Im Anschluss durften 12 Schüler/-innen der Astern Grundschule Nordstemmen selbstständig Geschwindigkeitsmessungen durchführen und die Verkehrsteilnehmer beim "Kinderblitzen" auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hinweisen.

Neben dem präventiven Charakter wurden aber auch zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet. So wurden Geschwindigkeitsverstöße im Maximum von 112 km/h bei erlaubten 30 km/h und 131 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Auch Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt und beendet, wobei der maximal gemessene Atemalkoholwert 3,08 Promille betrug. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und teilweise auch die Führerscheine beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:01

    POL-HI: Diebstahl aus Fahrzeug

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 19.12.2025, 18:00 Uhr, und dem 20.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Pkw Renault, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steuerwalder Straße in Hildesheim abgestellt war. Unbekannte Täter verschafften sich offenbar mit einem Werkzeug Zugang zur Hecktür des Fahrzeuges und entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter auch eine Bohrmaschine. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in dem genannten ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 05:15

    POL-HI: Tierquälerei -Zeugen gesucht-

    Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Am 20.12.2025, gegen 13:25 Uhr, wurde in 31188 Holle, eine bisher unbekannte Person durch Zeugen beobachtet, wie sie mutmaßlich Böller in Richtung einer Gruppe von Schwänen auf einem Feld südlich der Bahnhofstraße, Höhe Am Mohldberg, geworfen hat. Die unbekannte Person, die mit einer Warnweste bekleidet gewesen sei, habe sich anschließend mit einem weißen Fahrrad in Richtung ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 05:10

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Im Zeitraum vom 17.12.2025, 18:00 Uhr, bis 19.12.2025, 10:50 Uhr, kam es in der Dresdner Straße, 31188 Holle, auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Ein- oder Ausparken den Pkw eines Geschädigten. Der geschädigte Pkw Toyota stand in Höhe der Straße Am Rolande geparkt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren