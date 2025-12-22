Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche des PK Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Von Montag, den 15.12.2025, bis Sonntag den 21.12.2025 fand die abschließende Verkehrssicherheitswoche des PK Sarstedt für das Jahr 2025 statt. Das Ziel war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr sowie die Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit. Das PK Sarstedt wurde hierbei auch von umliegenden Polizeidienststellen und dem Landkreis Hildesheim unterstützt. Zu den durchgeführten Maßnahmen gehörten neben Geschwindigkeitsmessungen, unter anderem mittels des "Blitzeranhängers" des Landkreises Hildesheim, auch allgemeine Verkehrskontrollen, Kontrollen des Radverkehrs sowie präventive Schulwegüberwachungen.

Am 17.12.2025 klärte der Kontaktbeamte POK Neumann die Schüler einer zweiten Klasse der Grundschule Adensen / Hallerburg über Sichtbarkeit im Straßenverkehr auf. Im Anschluss durften 12 Schüler/-innen der Astern Grundschule Nordstemmen selbstständig Geschwindigkeitsmessungen durchführen und die Verkehrsteilnehmer beim "Kinderblitzen" auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hinweisen.

Neben dem präventiven Charakter wurden aber auch zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet. So wurden Geschwindigkeitsverstöße im Maximum von 112 km/h bei erlaubten 30 km/h und 131 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Auch Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt und beendet, wobei der maximal gemessene Atemalkoholwert 3,08 Promille betrug. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und teilweise auch die Führerscheine beschlagnahmt.

