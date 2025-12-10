Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ traurige Gewissheit - vermisster 78-Jähriger tot an Ilmenau aufgefunden ++ Krankenhaus eigenständig verlassen ++ umfangreiche Suchmaßnahmen ohne Erfolg ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Traurige Gewissheit gibt es für eine 78 Jahre alten Vermissten aus Lüneburg seit dem heutigen Tage. Mitarbeiter der Polizei fanden den Leichnam des Mannes bei Arbeiten im Umfeld eines Geländes direkt an einer Böschung der Ilmenau in Lüneburg. Bereits am 17.11.2025 hatte der 78 Jahre alte Mann selbstständig das Städtische Klinikum Lüneburg eigenständig verlassen und war seitdem verschwunden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen sowie eine Öffentlichkeitsfahndung führten nicht zum Antreffen des Mannes aus der Region.

Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund oder ein Gewaltverbrechen gibt es nicht.

