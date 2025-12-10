Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Heck von Pkw bricht aus - mit Baum kollidiert ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Uhren gestohlen ++ ... die Polizei kontrolliert den Radfahrverkehr im Bereich des Schulzentrums ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.12.2025 ++

Lüneburg

Brietlingen OT. Moorburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Uhren gestohlen

Am frühen Abend des 09.12.2025 zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde das Fenster eines Einfamilienhauses in Brietlingen OT Moorburg, Stettiner Ring, aufgehebelt. Daraufhin wurden die Räumlichkeiten des Objektes betreten und durchsucht. Zum Diebesgut gehören Schmuckgegenstände und Uhren im Wert von einigen Tausend Euro. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft

In ein Gebrauchtwarenhandel brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.12.25 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Eingangstür, sahen sich in den Räumlichkeiten um und erbeuteten vermutlich Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Sakko und Anzugshose gestohlen

Ein Mann und eine Frau ließen sich am 09.12.2025 gegen 14:00 Uhr von einer Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Grapengießerstraße zu beraten. Der Mann probierte dabei ein Sakko sowie eine Anzugshose im Wert von wenigen Hundert Euro an. Anschließend teilten die beiden der Mitarbeiterin mit, dass sie die Kleidungsstücke zurück gehangen hätten und verließen das Geschäft. Die Mitarbeiterin stellte anschließend das Fehlen der Kleidungsstücke fest. Der Mann soll rund 1,90m groß gewesen sein und eine Brille getragen haben. Seine Haare sollen rot gefärbt gewesen sein. Die Frau war rund 1,60m groß und hatte lange schwarze Haare zu einem Zopf gebunden. Beide trugen dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall - 49-Jährige verletzt

Gegen 18:15 Uhr ereignete sich am 09.12.2025 auf der Willy-Brandt-Straße ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Ford Focus in Richtung Stadtmitte und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter dem Fahrzeug fahrender Ford Fiesta fuhr daraufhin auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Fahrerin des Ford Focus im Alter von 49 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Der 24 Jahre alte Verursacher blieb unverletzt. Es entstand geringwertiger Sachschaden an beiden PKW.

Lüneburg - Schmuck gestohlen - Mitarbeiter aufmerksam

Am 09.12.2025 gegen 14:25 Uhr entnahm eine 57 Jahre alte Frau Modeschmuck im Wert von rund 100 Euro aus einer Auslage eines Geschäftes in der Grapengießerstraße. Anschließend entfernte sie die Etiketten und zahlte lediglich den restlichen Einkauf. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und die Frau vor dem Verlassen des Geschäftes aufhalten.

Lüneburg - Brandmeldeanlage ohne Grund ausgelöst - Ermittlungen laufen

Zum wiederholten Male wurde am 09.12.2025 gegen 23:15 Uhr die Brandmeldeanlage einer Tiefgarage in der Uelzener Straße ausgelöst, ohne dass ein entsprechender Notfall vorlag. Rund eine Stunde zuvor wurde der selbige Alarm dort ausgelöst. Ein Mitarbeiter des dortigen Schwimmbades konnte noch eine verdächtige Person mit schwarzem Kapuzenpullover weglaufen sehen. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck - ... die Polizei kontrolliert den Radfahrverkehr im Bereich des Schulzentrums

Wie bereits im Schulzentrum angekündigt führte die Polizei Scharnebeck in den Morgenstunden des 10.12.25 eine Schwerpunktkontrolle "Sicherheit von RadfahrerInnen - Licht" im Bereich des Schulzentrums Duvenbornsweg durch. Dabei kontrollierten die BeamtInnen insgesamt 26 RadfahrerInnen; bei insgesamt acht stellte die Polizei Verstöße u.a. fehlende Beleuchtung bzw. Fahren auf dem Fußweg fest.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Bad Bodenteich, OT. Overstedt - Heck von Pkw bricht aus - mit Baum kollidiert - 8.000 Euro Schaden

Mit einem Baum kollidierte ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Morgenstunden des 10.12.25 auf der Landesstraße 270 im Bereich Overstedt. Vermutlich aufgrund zu starker Beschleunigung brach gegen 08:15 Uhr das Heck des Pkw aus, so dass das Fahrzeug sich drehte, nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Uelzen - Mann bei Streit geschlagen und verletzt - Auseinandersetzung zwischen Männern

In der Bahnhofstraße kam es am 09.12.2025 gegen 23:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen sowie weiteren Personen. Dabei sollen nach ersten Erkenntnissen ein derzeit unbekannter Mann den 40-Jährigen geschlagen haben. Als sich dieser wehrte, wurde er von einem weiteren Mann an der Schulter verletzt. Er konnte anschließend flüchten und wurde von den insgesamt drei Männern verfolgt. In der Alewinstraße ließen die Verfolger von dem leichtverletzten Mann ab. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Seniorin verursacht Unfall - Führerschein beschlagnahmt

Am 09.12.2025 gegen 11:55 Uhr fuhr eine 83 Jahre alte Seniorin mit einem VW Polo auf die Hambrocker Straße auf. Dabei kollidierte sie mit einem von links der Straße folgenden Opel Corsa. Es wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden bei der 83 Jahre alten Verursacherin erhebliche Einschränkungen in der Sehfähigkeit wahrgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Uelzen - Scheibe von Gartenhütte auf Parkplatz eingeschlagen

Eine Scheibe einer Gartenhütte auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bahnhofstraße schlugen Unbekannte in den Nachtstunden zum 10.12.25 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell