Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Streitigkeiten an Tankstelle - Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung - Messer sichergestellt ++ Rauchmelder löst aus! - mit brennender Zigarette eingeschlafen ++ Betrunkener auf Eisbahn

Lüneburg (ots)

Presse - 08.12.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Streitigkeiten an Tankstelle - Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung - Messer sichergestellt

Gegen zwei 18 und 23 Jahre alte Brüder aus Lüneburg ermittelt die Polizei nach Beleidigungen und Bedrohungen in den Abendstunden des 07.12.25 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bleckeder Landstraße. Dabei drohten die beiden gegen 20:45 Uhr einem 33-Jährigen sowie seiner 32 Jahre alten Begleiterin auch mit einem Messer. Parallel traten die Männer gegen den Pkw des Pärchens und warfen mit einer Bierflasche. Alarmierte Polizeibeamte konnten die beiden Brüder im Rahmen der Fahndung antreffen und ein Springmesser sicherstellen. Die Männer erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - Rauchmelder löst aus! - mit brennender Zigarette eingeschlafen - Sofa fängt Feuer

Alarmiert durch den schrillenden Brandmeldealarm konnten Nachbarn und der Anwohner einen Zimmerbrand in einer Wohnung in Volgershall in den Nachmittagsstunden des 07.12.25 noch rechtzeitig unterbinden. Der Bewohner war gegen 17:00 Uhr mit brennender Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen. Ein Nachbarn nahm den Brandmeldealarm wahr und griff ein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Silberbesteck gestohlen

In ein Einfamilienhaus Am Oelzepark brachen Unbekannte im Zeitraum vom 04. bis 07.12.25 ein. Die Täter öffneten nach mehreren gescheiterten Versuchen an der Eingangstür ein Fenster, gelangten ins Gebäude, durchsuchten dieses und nahmen u.a. Silberbesteck mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - "Achtung Taschendiebe im Weihnachtstrubel" - Polizei mahnt und ist präsent

Vor Taschendiebstählen beim Einkauf und dem vorweihnachtlichen Trubel warnt die Polizei schon seit mehreren Wochen. Im Verlauf des 07.12.25 kam es dabei Am Markt sowie Am Fischmarkt im Umfeld der dortigen Weihnachtsmärkte zischen 16:00 und 18:00 Uhr zu insgesamt drei Diebstählen von Geldbörsen und einem Handy. Die Wertgegenstände verschwanden dabei jeweils aus Hand- und Jackentaschen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Parallel ist die Polizei auch weiterhin täglich in der Lüneburger Innenstadt auch mit Fußstreifen oder zivil präsent.

Melbeck - betrunken mit dem Pkw unterwegs -2,2 Promille

An seiner Wohnanschrift konnte die Polizei in den Abendstunden des 07.12.25 einen alkoholisierten Fahrer eines Pkw Ford antreffen. Der 56-Jährige war gegen 18:00 Uhr in Melbeck aufgrund seiner Alkoholisierung aufgefallen. Die Polizei stellte bei dem aufbrausenden Ford-Fahrer eine Alkoholisierung von 2,24 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Dolgow - Tannenbäume von Plantage gestohlen

Insgesamt fünf Tannenbäume stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 06.12.25 von einer Tannenbaumplantage in der Dolgower Straße. Die Diebe transportierten diese ab, so dass ein Schaden von gut 200 Euro entstand. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Göhrde - Schwelbrand an Böschung

Zu einem Schwelbrand von Grünschnitt und Gartenabfällen kam es in den Nachtstunden zum 08.12.25 an einer Böschung in Schmessau. Die Feuerwehr löschte gegen 02:00 Uhr das Feuer ab. Es entstand kein Sachschaden. Ursächlich war vermutlich der Gärvorgang des Grünschnitts.

Uelzen

Uelzen - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Autotür

Einen haltenden Pkw Audi, den draußen stehenden Fahrer bzw. die geöffnete Tür des Audi übersah ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs in den Mittagsstunden des 07.12.25 in der Linsingenstraße. Dem Fahrer konnte der 43-Jährige noch ausweichen, kollidierte dann jedoch mit der geöffneten Fahrzeugtür. Der Pedelec-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen - Betrunkener auf Eisbahn - Platzverweis

Ohne Schlittschuhe jedoch mit ordentlich Promille "auf dem Kessel" schlidderte ein 58 Jahre Jähriger in den Abendstunden des 07.12.25 gegen 19:00 Uhr über die Eisbahn des Weihnachtsmarktes am Herzogenplatz. Da der Uelzener, bei dem in der Folge ein Alkoholwert von 3,1 Promille festgestellt wurde, auch nach Ansprache des Personals die Eisfläche nicht verlassen wollte, sprachen Polizeibeamte dem Mann einen Platzverweis bis in die Abendstunden aus.

Uelzen - Pedelec Greens gestohlen

Eine Pedelec GREENS, Carlton F750, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 08.12.25 von einem Grundstück in der Hauenriede. Es entstand ein Schaden von fast 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

