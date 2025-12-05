Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verstoß gegen Platzverweis - Frau tritt Polizeibeamtin ++ Aggressiver Mann leistet Widerstand ++ Auseinandersetzung zwischen Kindern/Jugendlichen ++ Handbike gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - "unachtsam" - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse eines 74-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Morgenstunden des 04.12.25 in einem Einkaufsmarkt in der Sülfmeisterstraße. Der Senior hatte die Börse gegen 09:30 Uhr kurz an der Kasse abgelegt, als ein Unbekannter die Gelegenheit nutzte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Verstoß gegen Platzverweis - Frau tritt Polizeibeamtin

Am 04.12.2025 gegen 20:25 Uhr hielt sich eine alkoholisierte 29 Jahre alte Frau trotz bestehendem Platzverweis in einer Unterkunft in der Lüneburger Straße auf. Als die Polizei sie dort erneut feststellte, flüchtete sie und wurde von den Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen aufgehalten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme sperrte sie sich und trat eine Polizeibeamtin. Diese blieb unverletzt. Bei der 29-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüneburg - Aggressiver Mann leistet Widerstand

Ein polizeibekannter 21 Jahre alter Mann verhielt sich am 04.12.2025 gegen 22:15 Uhr wiederholt aggressiv Im Innenstadtbereich, Am Berge. Dabei verstieß er gegen einen zuvor erteilten Platzverweis. Als die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam nahmen, leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der 21-Jährige flüchtete. Kurze Zeit später wurde er dann von einer Polizeistreife angetroffen und in Polizeigewahrsam verbracht.

Lüneburg - Mann konsumiert in Kokain in der Polizeiwache

Ein 28 Jahre alter Mann erschien am 04.12.2025 gegen 12:15 Uhr in der Polizeiwache, Auf der Hude, und machte wirre Angaben gegenüber der Polizeibeamten. Zusätzlich konsumierte er vor Ort Kokain. Im Rahmen einer Durchsuchung übergab er ein Taschentuch mit Kokain. Dieses wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Amelinghausen - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Am 04.12.2025 ab 17:00 Uhr wurde die Bundesstraße 209 zwischen Drögenindorf und Neu Oerzen für knapp zwei Stunden vollgesperrt. Dabei kam ein 62 Jahre alter Mann mit einem PKW und Anhänger rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend stellte sich das Fahrzeuggespann quer zur Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen Kindern/Jugendlichen

Vier junge Männer im Alter von 12 bis 16 Jahren begaben sich am 04.12.2025 gegen 19:00 Uhr auf einem Gehweg in der Veerßer Straße zu einem 12-Jährigen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei welcher ein 16-Jähriger aus der Gruppe den 12-Jährigen schlug. Zusätzlich entwendeten die Jungs seinen Schülerausweis sowie Süßigkeiten. Die Jungsgruppe konnte von der Polizei im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Bei einer Durchsuchung wurden die entwendeten Gegenstände aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Uelzen - Männer stehlen in Supermarkt

Zwei Männer im Alter von 40 und 43 betraten am 04.12.2025 gegen 13:25 Uhr einen Supermarkt in der Veerßer Straße. Dort hielten sie sich auffällig lange vor einem Fleischregal auf und steckten entsprechende Ware im Wert von unter 50 Euro in die Innentasche einer Jacke. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Das Supermarktpersonal hielt die beiden Männer auf, nachdem sie den Kassenbereich passierten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Senior kollidiert mit Baum

Ein Senior befuhr mit seinem PKW am 04.12.2025 gegen 09:25 Uhr einen Parkplatz in der Bahnhofstraße. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Nach Angaben des leichtverletzten Fahrers im Alter von 89 Jahren, habe dieser Bremse und Gas verwechselt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Uelzen - Handbike gestohlen

In der Nacht zum 04.12.2025 wurde im Innenbereich des Bahnhofes ein mittels Schloss gesichertes Handbike (Fahrrad für einen Rollstuhl) der Marke Stricker entwendet. Das Handbike hat einen Wert von einigen Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - PKW überschlägt sich auf Verkehrsinsel

Auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs der Bundesstraße 4 bei der Kirchweyher Straße überschlug sich am 05.12.2025 gegen 01:10 Uhr ein PKW. Dabei übersah der Fahrer zunächst ein Verkehrszeichen und fuhr auf die Kreisverkehrsinsel auf. Der Fahrer blieb unverletzt.

