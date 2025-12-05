Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Advents-Benefizkonzerts ein voller Erfolg ++ musikalischer Hochgenuss & herausragende Spende für die Arbeit der Kriminalprävention ++ mehr als 3.800 Euro für die Gewaltprävention ...

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots)

++ Advents-Benefizkonzerts ein voller Erfolg ++ musikalischer Hochgenuss & herausragende Spende für die Arbeit der Kriminalprävention ++ mehr als 3.800 Euro für die Gewaltprävention in der Region ++ Adventskonzert des Polizeiorchester Niedersachen in St. Johannis ++ "save the date" für 2026: Mi., 02.12.2026 ++

Lüneburg

"Tolle Musik, begeisterte ZuschauerInnen, so gut besucht wie noch nie und mit einer Rekordspende von mehr als 3.800 Euro" könnte das Resumee des diesjährigen Advents-Benefizkonzert des Kriminalpräventionsrats Lüneburg sein. Mehr als 500 BesucherInnen kamen am 03.12.25 zum traditionellen Wohltätigkeitskonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in die Lüneburger St. Johannis-Kirche. Bereits in der 12. Auflage zogen Chefdirigent Martin Spahr und sein Orchester erneut das Publikum in ihren Bann und präsentierten ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Leiterin der Polizeiinspektion Stefanie Lerche und die Oberbürgermeisterin der Hansestadt Lüneburg Claudia Kalisch stimmten in ihren Begrüßungsworten die zahlreichen Gäste auf den Abend sowie eine besinnliche Adventszeit ein und freuten sich über die tolle Resonanz. Die BesucherInnen und anwesenden Gäste dankten den Musikern mit anhaltenden "Standing-ovations".

Parallel kam eine (Rekord-) Spende von insgesamt 3.800 Euro für den Kriminalpräventionsrat von Hansestadt und Landkreis Lüneburg zusammen, die u.a. für die Gewaltpräventionsarbeit in Kindergärten und Schulen der Region verwandt werden wird.

Parallel freuen sich die Organisatoren von Kriminalpräventionsrat und Polizei das Polizeiorchester auch im Jahr 2026 - am 02.12.26 - dann zur 13. Ausgabe in St. Johannis begrüßen zu dürfen. Also "save the date"!

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell