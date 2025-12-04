Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörsendiebstahl in der Innenstadt ++ Kinder mit Soft-Air-Pistolen - Polizei schreitet schnell ein ++ Ermittlungen nach Unfallflucht ++ Schockanruf - Betrüger erbeuten einige Tausend Euro ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörsendiebstahl in der Innenstadt

Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr kam es am 03.12.2025 in der Große Bäckerstraße zu einem Geldbörsendiebstahl. Dabei wurde einer Seniorin die gefüllte Geldbörse aus ihrer mitgeführten Tasche gestohlen, während sie in der Fußgängerzone einkaufen war. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Randaliererin beleidigt und spuckt um sich

Am 03.12.2025 randalierte eine 39 Jahre alte Frau gegen 04:30 in der Straße Auf dem Kauf vor einer Gaststätte. Dabei beleidigte sie eine Polizistin und spuckte in Richtung eines Polizeibeamten. Die Frau wurde fixiert und anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bleckeder Landstraße

Auf der Bleckeder Landstraße ereignete sich am 03.12.2025 gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei fuhr eine 29 Jahre alte Frau mit einem VW Golf stadteinwärts und bemerkte aus bislang ungeklärter Ursache nicht den vor ihr bremsenden Verkehr. Sie fuhr einem Hyundai i20 auf, welcher durch die Kollision auf einen vor ihm befindlichen Kia Picanto geschoben wurde. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Hyundai blieb unverletzt. Ein im selben PKW befindliches Kind sowie eine 42-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Lüneburg - Rangelei Am Sande

Am 03.12.2025 gegen 13:00 Uhr kam es Am Sande zu einer Rangelei zwischen zwei Männern. In Folge dieser drohte einer der Männer dem anderen mit einer kaputten Glasflasche. Anschließend rannte er davon und warf dabei ein Verkaufsregal und ein Suppenglas um. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kinder mit Soft-Air-Pistolen Am Sande - Polizei schreitet schnell ein

Gar nicht witzig war eine Aktion mehrerer Kinder in den Mittagsstunden des 03.12.25 in der Lüneburger Innenstadt, Am Sande. Dabei hantierten mehrere Kinder im Alter von 13 bzw. 14 Jahren gegen 13:15 Uhr mit Soft-Air-/ Spielzeugpistolen herum und "schossen" in einem Fall ein Soft-Air-Projektil auch auf einen Passanten. Dieser erlitt eine leichte Rötung am Hals. Die alarmierte Polizei griff ein und übergab die Jungen den entsprechenden Lehrkräften.

Bleckede - Altpapiercontainer brennt - Schaden: 1.500 Euro - Polizei ermittelt

Zu einem erneuten Brand, in diesem Fall eines Altpapiercontainers, kam es in den Nachtstunden zum 04.12.25 in der Elbstraße. Dabei geriet gegen 00:00 Uhr direkt neben einem Schuppen ein Altpapiercontainer in Brand, der durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Es entstand ein Sachschaden am Container sowie dem Schuppen von gut 1.500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Ein 66 Jahre alter Mann befuhr am 03.12.2025 gegen 18:45 Uhr mit einem Mofa die Dannenberger Straße. Er wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwas über ein Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Jameln - Ermittlungen nach Unfallflucht

Am 04.12.2025 gegen 09:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 248 zwischen Grabow und Platenlaase zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein derzeit unbekannter PKW von Platenlaase in Fahrtrichtung Grabow. Dabei überholte er einem LKW, obwohl ein VW Golf auf entgegenkommender Fahrbahn entgegenkam. Dieser wich aus, um eine frontale Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten. Der überholende PKW entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl im Supermarkt

Ein Mann steckte sich am 03.12.2025 gegen 15:20 Uhr in einem Supermarkt in der Birkenallee Nahrungsmittel im Wert von knapp 40 Euro unter seine Jacke in den Hosenbund und wurde dabei von Mitarbeitenden beobachtet. Als der Mann an der Kasse nur andere Ware zahlte und den Supermarkt verließ, wurde er von den Mitarbeitenden angesprochen. Das Diebesgut verblieb vor Ort. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Schockanruf - Betrüger erbeuten einige Tausend Euro

Eine Seniorin aus Bad Bevensen wurde im Verlaufe des 03.12.2025 von einer derzeit unbekannten Frau kontaktiert. Dabei wurde ihr von einem angeblichen Verkehrsunfall mit einem beteiligten Familienangehörigen erzählt. Dieser soll den Unfall verursacht haben. Dabei drängte die Anruferin darauf, dass eine Kaution gezahlt werden müsste, damit der Familienangehörige nicht in ein Gefängnis gehen müsste. Andernfalls solle die Seniorin Vermögenswerte an eine angebliche Rechtsanwältin übergeben. Es kam zu einer Übergabe von Bargeld und Gold im Wert von einigen Tausend Euro an die angebliche Rechtsanwältin. Die Frau soll rund 1,60-1,65 Meter groß gewesen sein und einen dunklen Mantel getragen haben. Sie hatte rötliche, lange Haare und eine dunkle Tasche. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell