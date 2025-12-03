Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten Heiko B. ++ Such- und Fahndungsmaßnahmen fortgesetzt ++ "Wer sah schwarzen Pkw Suzuki Celerio in der Region?" ++ Polizei sucht vermissten 65-Jährigen ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Gartow/Arendsee

Ihre Such- und Fahndungsmaßnahmen nach dem 65-Jährigen mit seinem Pkw Suzuki setzte die Polizei auch im Verlauf des 03.12.25 fort. Bereits in den letzten beiden Tagen hatte sich die Polizei sich im Rahmen einer "Vermisstensache" an die Bevölkerung gewandt.

Der 65-Jährige aus dem Landkreis ist seit den Abendstunden des 30.11.25 nach verschiedenen Terminen im Bereich Gartow mit einem schwarzen Kleinwagen - Pkw Suzuki Celerio (amtl. Kfz-Kennzeichen: DAN-P 920) verschwunden. Der Mann nutzt den Pkw eines Pflegedienstes für entsprechende Fahrten und verschwand mit dem Pkw zwischen seinen bereits vereinbarten Terminen, so dass sein familiäres Umfeld jetzt nach dem Mann sucht.

Aufgrund des Fahndungsaufrufs meldeten sich verschiedene BürgerInnen bei der Polizei, die das Fahrzeug fahrend in den Abendstunden des 30.11.25 im Bereich Gorleben gesehen hatten.

Am heutigen Tag sucht die Polizei ist die Polizei im Bereich der Waldgebiete um Gartow mit mehreren dutzend Einsatzkräften verschiedener Feuerwehren, Drohnen und einem Polizeihubschrauber.

Parallel veröffentlicht die Polizei in Absprache mit den Angehörigen auch ein Bild des Vermissten Heiko B. sowie des Pkw, der auch seitlich mit Aufklebern des Pflegedienstes versehen ist.

Die Polizei bittet weiterhin Personen, die den schwarzen Kleinwagen Suzuki Celerio, DAN-P 920, oder Heiko B. seit Sonntagabend gesehen haben, sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell