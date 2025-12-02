Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Alle Jahre wieder..." ++ der Kriminalpräventionsrat Lüneburg präsentiert: das Benefiz-Adventskonzert des Polizeiorchesters Nds. in St. Johannis ++ Mi., 03.12., 19:00 Uhr ++ "Kommen Sie vorbei!"

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Lüneburg (ots)

++ "Alle Jahre wieder..." ++ der Kriminalpräventionsrat Lüneburg präsentiert: das Benefiz-Adventskonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der St. Johanniskirche Lüneburg ++ Mittwoch, 3. Dezember 2025, 19:00 Uhr ++ "Kommen Sie vorbei!"

Lüneburg

Festliche Klänge, besinnliche Melodien und ein musikalischer Abend voller Vorfreude auf Weihnachten - dazu lädt das Polizeiorchester Niedersachsen am 03. Dezember 2025 um 19:00 Uhr in die St. Johanniskirche Lüneburg ein.

Unter der Leitung von Chefdirigent Martin Spahr präsentiert das Orchester ein abwechslungsreiches Programm mit vielen weihnachtlichen Melodien und stimmungsvollen Werken von Gustav Holst, Philip Sparke, Stephen Melillo, Claude Debussy und anderen. Als besonderer Höhepunkt des Abends wird Heechul Kim als Solist am Altsaxophon mit seiner virtuosen und gefühlvollen Spielweise begeistern.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten eines wohltätigen Zwecks wird herzlich gebeten.

Das Benefiz-Adventskonzert verspricht ein stimmungsvolles Erlebnis in der besonderen Atmosphäre der historischen St. Johanniskirche - ein musikalischer Start in die Adventszeit, den man nicht verpassen sollte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell