POL-LG: ++ "Wer sah schwarzen Pkw Suzuki Celerio in der Region?" ++ Polizei sucht vermissten 65-Jährigen ++

Lüchow-Dannenberg - Gartow

Im Rahmen einer "Vermisstensache" bitte die Polizei in der Region erneut um die Mithilfe der Bevölkerung. Ein 65-Jähriger aus dem Landkreis ist seit den Abendstunden des 30.11.25 nach verschiedenen Terminen im Bereich Gartow mit einem schwarzen Kleinwagen - Pkw Suzuki Celerio (amtl. Kfz-Kennzeichen: DAN-P 920) verschwunden. Der Mann nutzt den Pkw eines Pflegedienstes für entsprechende Fahrt und verschwand mit dem Pkw zwischen seinen bereits vereinbarten Terminen, so dass sein familiäres Umfeld jetzt nach dem Mann sucht.

Weitere Suchmaßnahmen auch mit einem Polizeihubschrauber am heutigen Tage nach dem Mann bzw. dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun Personen, die den schwarzen Kleinwagen Suzuki Celerio, DAN-P 920, seit gestern Abend gesehen haben, sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

