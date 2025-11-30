POL-LG: ++ Einsatzkräfte suchen nach vermissten 66 Jahre alten Mann aus Einrichtung ++ zu Fuß mit Wollmütze, schwarzer Lederjacke und dunkler Jogginghose im Bereich Tramm/Dannenberg unterwegs ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Einsatzkräfte suchen nach vermissten 66 Jahre alten Mann aus Einrichtung ++ zu Fuß mit Wollmütze, schwarzer Lederjacke und dunkler Jogginghose im Bereich Tramm/Dannenberg unterwegs ++ "Wer sah Frank K. ?" ++

Lüchow-Dannenberg - Dannenberg/Riekau

Nach dem 66 Jahre alten Frank K. aus einer Einrichtung in Riekau suchen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seit den Morgenstunden des 30.11.25. Der aufgrund einer Eigengefährdung in einer Einrichtung untergebrachte 66-Jährige hatte nach derzeitigen Ermittlungen gegen 08:00 Uhr die Einrichtung unbemerkt zu Fuß verlassen können und wurde anschließend durch Passanten nochmals in Tramm wahrgenommen. Erste Suchmaßnahmen auch durch die Einrichtung führten nicht zum Auffinden des Mannes. Seit den Morgenstunden dauern Suchmaßnahmen der Polizei in Zusammenarbeit mit mehr als 30 Einsatzkräften der Feuerwehr, eine Feuerwehrdrohne sowie der Rettungshundestaffel an.

Frank K. wirkt altersentsprechend Mitte 60 und ist mit einer Wollmütze, schwarzer Lederjacke, einer dunkle Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet.

Der Vermisste ist "menschenscheu" und wird vermutlich bei Ansprache verschwinden/die Flucht ergreifen. Eine Aggressionslage oder Fremdgefährdung für andere Personen besteht nicht.

Bei Beobachtungen einer möglichen Person verständigen Sie direkt die Polizei.

Hinweise zu dem Vermissten Frank K. nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell