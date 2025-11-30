Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28.11.- 30.11.2025 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Körperverletzung zwischen Ex-Lebenspartnern

Am Freitag, gegen 23:30 Uhr, geraten zwei Ex-Lebenspartner in der Straße Hinter der Saline in Streit, woraufhin ein 35-jähriger seine 35-jährige Ex-Partnerin ins Gesicht und mit einer vollen Bierdose gegen Kopf und Körper schlägt. Die 35-jährige wird dabei leicht verletzt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Bereits zuvor war es zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund von Streitigkeiten der beiden gekommen, die aber zunächst geschlichtet werden konnten.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Barum

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:50 Uhr, befährt ein 39-jähriger mit seinem Pkw die Straße Am See in Barum in Richtung Horneburg. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Zaun und kommt an einer dortigen Garage zum Stehen. Der 39-jährige Fahrzeugführer entfernt sich zunächst vom Unfallort, kann jedoch später ermittelt werden. Es stellt sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol (1,01 Promille) steht. Daher wird bei diesem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss fährt beinahe in Streifenwagen

Am Samstag, um 02:13 Uhr, befährt ein 36-jähriger mit seinem Fahrrad die Rote Straße in Lüneburg, wo ihm ein Streifenwagen entgegenkommt. Aufgrund der starken Schlangenlinien muss der Streifenwagen bis zum Stillstand abbremsen. Anschließend fährt der Mann fast in den mittlerweile stehenden Streifenwagen. In der folgenden Kontrolle kann bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,59 Promille festgestellt werden. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren. Er durfte die Fahrt mit seinem Fahrrad nicht mehr fortsetzen.

Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogeneinfluss und mit offenen Haftbefehlen unterwegs

Am Samstagmorgen, um 02:45 Uhr, befährt ein 26-jähriger mit einem Pkw die Straße in der Marsch, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von THC und Opiaten steht. Weiterhin muss festgestellt werden, dass der Mann zwei offene Haftbefehle hat. Er wird daher im Anschluss in die JVA verbracht.

Geldbörsendiebstähle

Am Samstagnachmittag kommt es zu diversen Geldbörsendiebstählen, u.a. in den Straßen Auf dem Schmaarkamp, Am Markt und in der Borgwardstraße in Adendorf. In zwei Fällen mussten die Geschädigten kurz darauf feststellen, dass bereits versucht wurde, unberechtigt von ihrem Konto Überweisungen zu tätigen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg unter 04131/607-2215 in Verbindung zu setzen.

Rettungssanitäter bedroht

Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, bedroht ein 48-jähriger einen Rettungssanitäter, da dieser mit der Behandlung seiner Schwester nicht einverstanden ist. Als der Mann dann auf den Rettungssanitäter zugeht, kann ein 29-jähriger Zeuge den Mann von einem Angriff auf den Rettungssanitäter abhalten. Auch den Mann erwartet ein Strafverfahren. Währenddessen stört ein 24-jähriger die polizeilichen Maßnahmen, sodass dieser einen Platzverweis für die Örtlichkeit erhalten muss.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Clenze

Pkw fährt in Wohnhaus

Ein 87 Jahre alter Fahrer eines VW Golf ist am Samstagabend im Ortsteil Kassau vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wohnhaus gefahren. Der 87-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr aus Richtung Clenze kommend durch Kassau. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem kleinen Baum und dann mit einem geparkten Renault-Transporter. Anschließend durchbrach der Pkw den Gartenzaun sowie die Wand des Wohnhauses und kam im Wohnzimmer zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von knapp einem Promille. Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus, dort musste sich der Mann zudem einer Blutentnahme unterziehen. Kräfte des Technischen Hilfswerks stützten das Gebäude zur Bergung des Fahrzeugs ab. Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, dürfte sich aber auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Landkreis Uelzen

Kontrolle von E-Scooter-Fahrern

Am Freitag werden durch die Polizei E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei stellt die Polizei mittags bei einem 38-jährigen Fahrer in Bad Bodenteich und nachts bei einem 18-jährigen Fahrer in Uelzen fest, dass diese unter Drogeneinfluss stehen. Bei beiden Männern werden Blutproben entnommen.

Überfall auf Seniorin

Eine 88-jährige Seniorin steigt am frühen Samstagabend in ihren geparkten Pkw beim Kurhaus in Bad Bevensen. Plötzlich wird von einer männlichen Person die Tür aufgerissen, eine Hand auf das Gesicht der Frau gedrückt und Geld gefordert. Als die Frau sagt, dass sie kein Geld habe und um Hilfe schreit, flüchtet der Angreifer. Hinweise nimmt die Polizei unter 05821-976550 oder 0581-9300 entgegen.

Körperverletzung

Zwischen zwei Personengruppen kommt es am Samstagabend in einem Bus von Uelzen nach Rosche zunächst zu Streitigkeiten. Nach dem Ausstieg in Rosche kommt es zu weiteren Auseinandersetzungen, bei denen eine männliche Person mit Fäusten auf mehrere Personen einschlägt und anschließend weggeht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell