POL-LG: ++ Vermisster wieder da ++ Bruder stellt Kontakt zu 66 Jahre alten Mann aus Einrichtung her ++ Suchmaßnahmen eingestellt ++

Lüchow-Dannenberg - Dannenberg/Riekau

Bis zum Einbruch der Dunkelheit des 30.11.25 suchten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach dem aus einer Einrichtung in Riekau abgängigen 66 Jahre alten Frank K. Der aufgrund einer Eigengefährdung in einer Einrichtung untergebrachte 66-Jährige hatte gegen 08:00 Uhr die Einrichtung unbemerkt zu Fuß verlassen können und wurde anschließend durch Passanten nochmals in Tramm wahrgenommen.

Parallel zum Ende der Suchmaßnahmen meldete sich gegen 17:00 Uhr der Bruder des Mannes telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass er Kontakt zu seinem Bruder habe. Der 66-Jährige konnte im Bereich Brandenburg wohlbehalten angetroffen werden und wurde wieder in die Einrichtung nach Riekau überstellt.

