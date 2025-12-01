PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vermisster wieder da ++ Bruder stellt Kontakt zu 66 Jahre alten Mann aus Einrichtung her ++ Suchmaßnahmen eingestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Dannenberg/Riekau

Bis zum Einbruch der Dunkelheit des 30.11.25 suchten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach dem aus einer Einrichtung in Riekau abgängigen 66 Jahre alten Frank K. Der aufgrund einer Eigengefährdung in einer Einrichtung untergebrachte 66-Jährige hatte gegen 08:00 Uhr die Einrichtung unbemerkt zu Fuß verlassen können und wurde anschließend durch Passanten nochmals in Tramm wahrgenommen.

Parallel zum Ende der Suchmaßnahmen meldete sich gegen 17:00 Uhr der Bruder des Mannes telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass er Kontakt zu seinem Bruder habe. Der 66-Jährige konnte im Bereich Brandenburg wohlbehalten angetroffen werden und wurde wieder in die Einrichtung nach Riekau überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Kai Richter
Telefon: 04131 - 607 2104 o. Mobil 01520 9348855
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

