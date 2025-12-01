POL-LG: ++ Elektronische Schlösser einer Schule beschädigt ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer ++ Kontrolle eines gestohlenen E-Scooter ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruchsversuch scheitert

Im Zeitraum vom Freitagmorgen, 28.11.2025, bis zum Samstagabend, 29.11.2025, versuchten derzeit Unbekannte die Terrassentür eines Reihenhauses in der Köthener Straße aufzuhebeln. Die Terrassentür hielt stand, sodass kein Eindringen in die Räumlichkeiten erfolgte. Der Schaden an der Tür wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck - Elektronische Schlösser einer Schule beschädigt

Im Zeitraum vom Mittag des 29.11.2025 bis zum frühen Morgen des 01.12.2025 wurden bei einer Schule im Duvenbornsweg diverse elektronische Schlösser einer Schule beschädigt. Die insgesamt 18 betroffenen Türen wurden nach ersten Erkenntnissen mittels Bunsenbrenners im Schlossbereich angegangen. Die Schlösser sind nichtmehr nutzbar. Der Schaden liegt bei einigen Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Frau und Kind verletzt

Ein 42 Jahre alter Mann beabsichtigte am 01.12.2025 gegen 08:15 Uhr seinen geparkten PKW zu starten und vergaß, dass ein Gang eingelegt war. Der Wagen rollte plötzlich vorwärts und fuhr über einen Gehweg in einen Zaun. Dabei touchierte der PKW eine 33 Jahre alte Frau und ihr Kind. Beide erlitten leichte Verletzungen. Am Zaun sowie am PKW entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Lüneburg - Jugendlicher randaliert

Ein 17-Jähriger randalierte am Abend des 01.12.2025 im Eingangsbereich der Polizeiwache, Auf der Hude. In Zuge dessen beschädigte er Teile der Einrichtung und beleidigte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf der Dienststelle. Zusätzlich griff er diese an. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Artlenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes, 28.11.2025 bis 30.11.2025, wurde im Ginsterweg die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Neben Bargeld wurde auch Modeschmuck im Gesamtwert von über 1.000 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs stürzte am 30.11.2025 gegen 08:15 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Dambeck und Breese in der Marsch aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei verletzte er sich schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 30.11.2025 gegen 03:40 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße Schnellenmarkt gemeldet. Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Bei Eintreffen der Polizei waren drei beteiligte Personen flüchtig. Ein 23-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Tankstelle misslingt

Eine derzeit unbekannte Person versuchte am 01.12.2025 gegen 02:45 Uhr mit einem Kuhfuß die Eingangstür einer Tankstelle in der Alewinstraße aufzuhebeln. Trotz mehrfacher Versuche hielt die Tür stand. Nach wenigen Minuten flüchtete die Person in Richtung der Alewinstraße. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kontrolle eines gestohlenen E-Scooter

Am 01.12.2025 gegen 03:50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Alewinstraße einen 44 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Der E-Scooter besaß kein Kennzeichen und wurde zuvor entwendet. Der 44-Jährige stand zudem unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der E-Scooter sichergestellt.

Jelmstorf - Nach Unfallflucht alkoholisiert angetroffen

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Jelmstorf am 30.11.2025 gegen 20:15 Uhr entfernte sich ein Audi A4, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er fuhr zuvor rückwärts gegen einen BMW 120d. Die Polizei konnte den 34 Jahre alten Verursacher kurze Zeit später fahrend antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwas über 1.000 Euro geschätzt.

Uelzen - Akku einer Werkmaschine als Ursache für Schwellbrand im Keller eines Einfamilienhauses

Nach dem Schwellbrand/Kellerbrand in den Nachmittagsstunden des 06.11.25 in einem Einfamilienhaus in der Luisenstraße sind jetzt die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen. Nach Auswertung der Spuren und Untersuchung des Kellerbereichs gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand im Bereich eines Akkus einer Werkmaschine entstanden ist, so dass es sich um eine technische Ursache handelt.

