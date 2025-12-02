Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Such- und Fahndungsmaßnahmen fortgesetzt - "Wer sah schwarzen Pkw Suzuki Celerio in der Region?" ++ Reifensätze von abgestellten Pkw demontiert ++ Lkw Sattelzug beschädigt Schutzplanke und Baum ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.12.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Reifensätze von abgestellten Pkw demontiert

Die Sätze zweier auf dem Gelände eines Autohauses in der August-Horch-Straße abgestellter Pkw Hyundai demontierten Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 29.11. und 01.12.25. Die Täter transportierten die insgesamt acht Reifen ab und beschädigten auch noch andere Fahrzeuge, so dass ein Schaden von mehr als 6.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Ladendiebstahl Hausverbot

Kosmetika im Wert von mehr als 230 Euro versuchte ein 35-Jähriger in den Mittagsstunden des 01.12.25 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße zu stehlen. Ein Mitarbeiter stellte den Ladendieb beim Verlassen des Geschäfts gegen 13:30 Uhr. Neben dem Strafverfahren sprach der Mitarbeiter auch gleich ein Hausverbot für zwei Jahre aus.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 21-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.12.25 im Schnellenberger Weg. Bei der Kontrolle gegen 01:40 Uhr stellten die Beamten bei dem Lüneburger den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und THC verlief positiv, so dass den Mann entsprechende Strafverfahren erwarten.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Such- und Fahndungsmaßnahmen fortgesetzt - "Wer sah schwarzen Pkw Suzuki Celerio in der Region?" - Polizei sucht vermissten 65-Jährigen

Ihre Such- und Fahndungsmaßnahmen nach einem 65-Jährigen mit einem Pkw Suzuki setzte die Polizei auch im Verlauf des 02.12.25 fort. Bereits am 01.12. hatte die Polizei sich im Rahmen einer "Vermisstensache" an die Bevölkerung gewandt.

Der 65-Jährige aus dem Landkreis ist seit den Abendstunden des 30.11.25 nach verschiedenen Terminen im Bereich Gartow mit einem schwarzen Kleinwagen - Pkw Suzuki Celerio (amtl. Kfz-Kennzeichen: DAN-P 920) verschwunden. Der Mann nutzt den Pkw eines Pflegedienstes für entsprechende Fahrten und verschwand mit dem Pkw zwischen seinen bereits vereinbarten Terminen, so dass sein familiäres Umfeld jetzt nach dem Mann sucht.

Aufgrund des Fahndungsaufrufs meldeten sich verschiedene BürgerInnen bei der Polizei, die das Fahrzeug fahrend in den Abendstunden des 30.11.25 im Bereich Gorleben gesehen hatten.

Die Polizei bittet weiterhin Personen, die den schwarzen Kleinwagen Suzuki Celerio, DAN-P 920, seit gestern Abend gesehen haben, sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Lüchow OT Jeetzel - Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Am 01.12.2025 gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 261, Höhe der Kreuzung Kapellenstieg in der Ortschaft Jeetzel, ein Verkehrsunfall zwischen einer 51 Jahre alten Fahrerin eines VW Golfs und einem Radfahrer im Alter von 54 Jahren. Dabei fuhr die 51-Jährige aus Lüchow kommend in Fahrtrichtung Dolgow und beabsichtigte nach links in den Kapellenstieg einzubiegen. Der Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg neben der Fahrbahn in Richtung Lüchow. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Golf-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei wenigen Tausend Euro.

Zernien - Lkw Sattelzug beschädigt Schutzplanke und Baum - weitergefahren

Die Leitplanke auf gut 50 Metern sowie einen Baum beschädigte ein unbekannter Fahrer eines Lkw-Sattelzugs in den Morgenstunden des 02.12.25 auf der Bundesstraße 191. Der Sattelzug war zwischen 07:00 und 10:00 Uhr zwischen Dannenberg und Uelzen kurz vor der Ortschaft Zernien nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte dort die Leitplanke auf gut 50 Metern sowie einen Straßenbaum. Dieser musste im Anschluss durch die Straßenmeisterei gefällt werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, so dass die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise zu einem seitlich rechts beschädigten Sattelschlepper/Lkw nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche Ladendiebe ertappt

Am 01.12.2025 versuchten eine 16-Jährige sowie ein 15-Jähriger Ware aus einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße zu entwenden. Gegen 08:15 Uhr nahm die 16-Jährige ein Handyladekabel im Wert von etwas über 10 Euro aus der Auslage und wurde dabei von einem Mitarbeitenden beobachtet. Als sie das Geschäft verlassen wollte ohne zu bezahlen wurde sie angesprochen und aufgehalten. Die Ware verblieb im Supermarkt. Ebenfalls beobachtet wurde gegen 15:20 Uhr der 15-Jährige während er geringwertige Nahrungsmittel entwenden wollte. Auch hier wurde er daraufhin angesprochen. Nachdem er das Diebesgut übergab, wurde ihm ebenso wie zuvor der 16-Jöhrigen ein Hausverbot ausgesprochen.

Uelzen - Frontscheibe eines PKW eingeworfen

Im Zeitraum vom Abend des 30.11.2025 bis zum Morgen des 01.12.2025 wurde die Frontscheibe eines Dacia Sanderos in der Oetzener Straße mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Wrestedt - PKW nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Am 01.12.2025 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 41 Jahre alte Frau mit einem Skoda Superb den Kuckstorfer Weg in der Ortschaft Wieren aus Richtung Kuckstorf kommend. Dabei kollidierte sie mit einem von rechts vorfahrtsberechtigten Kia Venga, welcher aus der Dorfstraße angefahren kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro. Der Kia war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

