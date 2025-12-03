POL-LG: ++ erneut brennen Mülltonnen - Schaden: 200 Euro - Polizei ermittelt ++ LKW beschädigt Leitplanke und Baum - Hinweise gesucht ++ Altmetall und LKW aus Werkstatt entwendet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Brietlingen - Reh (-wild) ausgewichen - mit Baum kollidiert - unverletzt

Einem Stück Rehwild wich eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Caddy in den Morgenstunden des 03.12.25 auf der Bundesstraße 209 aus. Dabei geriet die Caddy-Fahrerin gegen 06:30 Uhr ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die 41-Jährige blieb unverletzt.

Bleckede - erneut brennen Mülltonnen - Schaden: 200 Euro - Polizei ermittelt

Zu einem erneuten Brand von Mülltonne kam es in den Nachtstunden zum 03.12.25 auf einem Parkplatz in der Lüneburger Straße. Dabei gerieten gegen 01:30 Uhr mehrere Mülltonnen in Brand, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Die Ermittlungen der Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Busfahrer geschubst und gegen Plexiglasscheibe geschlagen

Gegen einen 31-Jährigen musste die Polizei in den Mittagsstunden des 02.12.25 in einem an der Bushaltestelle in der Soltauer Allee Linienbus vorgehen. Der Mann hatte gegen 12:15 Uhr den Bus betreten und sich geweigert einen Fahrschein vorzuzeigen. In der Folge wurde der Mann aggressiv, pöbelte herum, schubste den Busfahrer und schlug gegen eine Plexiglasscheibe. Alarmierte Polizeibeamte griffen ein und leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Lüneburg - Geldbörse beim Weihnachtsmarkt gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 80-Jährigen stahl ein Unbekannter in den späten Mittagsstunden des 02.12.25 im Bereich des Weihnachtsmarktes am Marktplatz. Dabei verschwand die Börse gegen 14:00 Uhr unbemerkt aus einer über die Schulter getragenen Tasche. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - ab-/ausgebrannter Motorroller auf Feld

Einen ab-/ausgebrannten Motorroller stellten Passanten in den Morgenstunden des 03.12.25 auf einem Feld im Bereich des Deutsch-Evern-Weg fest. Ermittlungen zur Herkunft bzw. zum Eigentümer verliefen ohne Erfolg, so dass eine Entsorgung des Rollers durch die AGL veranlasst wurde.

Lüneburg - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Einen 30 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.12.25 im Ovelgönner Weg. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 11:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv; der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Bleckede - ohne Führerschein unterwegs

Eine 37 Jahre alte VW-Polo-Fahrerin ohne Führerschein stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 02.12.25 Am Bleckwerk. Sie war dabei gegen 17:30 Uhr nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass sie ein entsprechendes Strafverfahren erwartet.

Lüneburg - E-Scooter gestohlen

Einen mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 02.12.25 zwischen 15:30 und 16:30 Uhr vor der Bibliothek Am Marienplatz. Es entstand dabei ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktpräsenz- und kontrollen "Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität"

Im Rahmen der Schwerpunktpräsenzmaßnahmen kontrollierten Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit in den Nachmittags- und Abendstunden wieder verschiedene Personen im weiteren Innenstadtbereich. Wegen des Verdachts des Handels mit Heroin ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Lüneburger. Bei diesem konnten die Beamten gegen 14:15 Uhr Am Sande Heroin sicherstellen und entsprechende Tathandlungen wahrnehmen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Am 02.12.2025 gegen 08:15 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Mann mit einem Dacia Sandero die Bundesstraße 191 und hielt aufgrund einer umschaltenden Lichtzeichenanlage an der Einmündung der Bundesstraße 216 in die Bundesstraße 191 an. Dabei fuhr ihm ein hinter ihm fahrender Opel Astra auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 51-Jährige sowie die 29 Jahre alte Verursacherin bleiben unverletzt.

Zernien - LKW beschädigt Leitplanke und Baum - Hinweise gesucht

Ein LKW beschädigte am 02.12.2025 zwischen 07:00 Uhr und 09:50 Uhr auf der Bundesstraße 191, aus Dannenberg kommend in Fahrtrichtung Uelzen, auf einer Länge von ca. 50 Metern eine Leitplanke sowie einen Baum. Zuvor kam der LKW aus bislang ungeklärter Ursache rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Der LKW entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Baum wurde durch die Straßenmeisterei gefällt. Der gesamte Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl auf Friedhof

Auf einem Friedhof in der Scharnhorststraße entwendete eine derzeit unbekannte Person im Zeitraum zwischen dem 26.11.2025 bis zum 02.12.2025 diverse Kupferstangen von einer Grabstätte. Diese wurden zuvor abgebrochen. Der Wert der Kupferstangen liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt/Uelzen - Verkehrsdelikte aufgedeckt

Die Uelzener Polizei leitete am 02.12.2025 zwei Verfahren aufgrund von Verkehrsdelikten ein. Dabei wurde gegen 17:00 Uhr ein 15-Jähriger auf einem E-Scooter in der Stadenser Straße in Wrestedt kontrolliert. Der E-Scooter besaß keine Haftpflichtversicherung, sodass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Albrecht-Thaer-Straße eine 19-Jährige am Steuer eines Ford S-Max. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bad Bevensen - Altmetall und LKW aus Werkstatt entwendet

Insgesamt drei Werkstatthallen im Eppenser Weg wurden in der Nacht zum 03.12.2025 von derzeit unbekannten Personen geöffnet und betreten. Es wurde aus den Objekten diverses Altmetall und ein VW Crafter mit UE-Kennzeichen entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Personen unter anderem durch ein Fenster Zutritt zu den Objekten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell