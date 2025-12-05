PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dachstuhlbrand an Wohnhaus - Feuerwehr im Löscheinsatz - 100.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Bockleben - Dachstuhlbrand an Wohnhaus - Feuerwehr im Löscheinsatz - 100.000 Euro Sachschaden

Zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Ortschaft Bockleben kam es in den frühen Morgenstunden des 05.12.25. Nachbarn hatten gegen 05:00 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte mehrerer Ortswehren waren im Löscheinsatz und konnten den Brand des Dachstuhls löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Kai Richter
Telefon: 04131 - 607 2104 o. Mobil 01520 9348855
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren