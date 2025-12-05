Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dachstuhlbrand an Wohnhaus - Feuerwehr im Löscheinsatz - 100.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Bockleben - Dachstuhlbrand an Wohnhaus - Feuerwehr im Löscheinsatz - 100.000 Euro Sachschaden

Zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Ortschaft Bockleben kam es in den frühen Morgenstunden des 05.12.25. Nachbarn hatten gegen 05:00 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte mehrerer Ortswehren waren im Löscheinsatz und konnten den Brand des Dachstuhls löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

