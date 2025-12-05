Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "tragischer Unglücksfall" - Mann verstirbt bei Wohnhausbrand ++ Zweifamilienhaus brennt aus - Bewohner können Gebäude verlassen - Ermittlungen zu Todesumständen und Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg - Adendorf

"tragischer Unglücksfall" - Mann verstirbt bei Wohnhausbrand - Zweifamilienhaus brennt aus - Bewohner können Gebäude verlassen - mehr als 200.000 Euro Sachschaden - Ermittlungen zu Todesumständen und Brandursache dauern an

Zu einem tragischen und folgeschweren Brand eines Zweifamilienhauses mit tödlichem Ausgang kam es in den frühen Morgenstunden des 05.12.25. Nach derzeitigen Ermittlungen war in der Nacht ein Brand in dem Wohngebäude im Jahnweg ausgesprochen. Ein Passant nahm das Feuer gegen 04:55 Uhr wahr und alarmierte telefonisch die Einsatzkräfte. Noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnten die drei im Zweifamilienhaus befindlichen Bewohner das Gebäude vermutlich auch mit Unterstützung des Passanten verlassen. Eine 81 Jahre alte Bewohnerin sowie ihr 53 Jahre alter Sohn erlitten eine Rauchgasintoxikation bzw. leichte Verbrennungen. Sie wurden in Kliniken nach Lüneburg und Hamburg gebracht.

Im Rahmen der Hilfemaßnahmen verunglückte vermutlich der Passant und brach durch das Dach eines Wintergartenanbaus. Kurze Zeit später stand neben dem Wohngebäude auch der Wintergarten in Vollbrand, so dass jede weitere Hilfe zu spät kam. Einsatzkräfte konnten im weiteren Verlauf den Mann nur noch tot aus dem Wintergarten bergen.

Das Wohngebäude sowie der Wintergarten brannten komplett aus. Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren bis in die späten Vormittagsstunden im Lösch- und Nachlöscheinsatz, so dass auch die Bundesstraße 209 voll gesperrt werden musste.

Im Rahmen der ersten Maßnahmen und Löscharbeiten wurde auch ein angrenzendes Wohnhaus evakuiert.

Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit mehr als 200.000 Euro.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen, der eindeutigen Identität des Mannes, den Umständen des tragischen Unglücksfalls und der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell