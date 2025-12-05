Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ankündigung Kontrollwoche Ablenkung im Straßenverkehr der Polizeiinspektion Landau

Landau (ots)

In der kommenden Woche (08.12. - 12.12.2025) werden vermehrt Kontrollen hinsichtlich der Thematik Ablenkung im Straßenverkehr im Bereich der Polizeiinspektion Landau durchgeführt. Ablenkung im Straßenverkehr birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken! Mit der Kontrollwoche soll das Thema Ablenkung im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt und die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmende nochmals verdeutlicht werden. Am Ende der Kontrollwoche erfolgt eine Veröffentlichung des Ergebnisses im Presseportal.

