Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Landau (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.12.2025, 07:40 Uhr) kam es in der Horststraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 78-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Horststraße von der Innenstadt kommend und wollte nach links in die Hainbachstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 12-jährigen Radfahrer. Der 12-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde vom Fahrzeug erfasst. Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Gegen den 78-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

