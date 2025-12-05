Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Hauswand

Landau (ots)

Am Donnerstagabend (04.12.2025, 17:43 Uhr) kam es in der Limburgstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fahrerin eines Suzuki erheblichen Sachschaden verursachte. Die Fahrerin kollidierte nach Überfahren einer Einmündung mit einer Hauswand. Die Ursache für den Unfall konnte vor Ort schnell festgestellt werden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die 57-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

