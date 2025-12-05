Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Führerschein sichergestellt

Landau (ots)

Am 04.12.2025 ergeht gegen 21:46 Uhr Mitteilung über eine Person, welche in Landau alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen soll. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 38-jährige Peugeot-Fahrer in der Ostbahnstraße in Landau angetroffen und kontrolliert werden. Die Mitteilung konnte bestätigt werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Daher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 38-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell