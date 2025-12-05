PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Führerschein sichergestellt

Landau (ots)

Am 04.12.2025 ergeht gegen 21:46 Uhr Mitteilung über eine Person, welche in Landau alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen soll. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 38-jährige Peugeot-Fahrer in der Ostbahnstraße in Landau angetroffen und kontrolliert werden. Die Mitteilung konnte bestätigt werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Daher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 38-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:41

    POL-PDLD: Landau - Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Hauswand

    Landau (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.2025, 17:43 Uhr) kam es in der Limburgstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fahrerin eines Suzuki erheblichen Sachschaden verursachte. Die Fahrerin kollidierte nach Überfahren einer Einmündung mit einer Hauswand. Die Ursache für den Unfall konnte vor Ort schnell festgestellt werden: Ein ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:40

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

    Landau (ots) - Am Donnerstagmorgen (04.12.2025, 07:40 Uhr) kam es in der Horststraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 78-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Horststraße von der Innenstadt kommend und wollte nach links in die Hainbachstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:24

    POL-PDLD: Bellheim - Karatestellung endet in Polizeigewahrsam

    Bellheim (ots) - Gestern Abend alarmierten besorgte Passanten aufgrund einer sich aggressiv verhaltenden Person die Polizei. In der Fortmühlstraße konnte der 56-Jährige angetroffen werden. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich hoch aggressiv und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Stattdessen nahm er eine "Karatestellung" ein, weshalb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren