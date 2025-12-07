Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.-07.12.2025++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.-07.12.2025

Stadt und LK Lüneburg

Am späten Freitagabend wurde ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw an einer Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße angetroffen. Er zeigt erhebliche körperliche Ausfallerscheinungen und räumt schließlich ein, Drogen eingenommen zu haben. Auch im Fahrzeug wurden weitere Drogen gefunden. Zusätzlich war der Pkw weder versichert noch überhaupt zugelassen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Über das ganze Wochenende kam es an unterschiedlichen Weihnachtsmärkten in Lüneburg zu Taschendiebstählen. Vornehmlich wurden Handys und Geldbörsen entwendet. In einem Fall wurde eine Touristin von einer ca 25-30-jährigen Frau mit langen dunklen Haaren an einer Glühweinbude bedrängt. Eine weitere Frau stand auf der anderen Seite, sodass das "Opfer" nicht wegkonnte. Letztlich verließ die Diebin dann laut schimpfend mit dem Handy den Bereich. Dieses hatte sie der Touristin zuvor aus der Jackentasche gezogen.

Im Verlaufe des Samstags gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Nachdem die einzelnen Räume durchsucht worden sind, verließen der oder die Einbrecher das Haus unerkannt mit Bargeld und elektronischen Geräten.

In der Nacht zu Sonntag versuchte sich ein 35-jähriger Fahrer eines Audi einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Gegen 01.50 Uhr wurde er in Neetze aufgefordert, zu halten. Dieser gab jedoch Gas und flüchtete in Richtung Bleckede. An der Abzweigung nach Breetze bog er rechts ab, unterschätzte jedoch den Kurvenverlauf bei zu hoher Geschwindigkeit und fuhr nach links in einen Erdwall. Der PKW wurde stark beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren und der Pkw nicht zugelassen war. Neben der Einleitung einer Strafanzeige wurde dem Mann zudem der Führerschein abgenommen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Schnackenburg - Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger Am Freitagnachmittag kam es in der Kirchstraße in Schnackenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die 75-jährige Führerin des PKW setzte zum Wenden an, wobei sie auch den Bürgersteig in Anspruch nahm. Sie übersah den dortigen 54-jährigen Fußgänger und fuhr ihm mit ihrem PKW über den Fuß, woraufhin dieser stürzte. Verkehrsunfallflucht in Dannenberg Auf der B191 kam es in Dannenberg am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher vermutlich ein Holz-LKW mit Uelzener Kennzeichen mit einer Straßenlaterne kollidierte. Die Trümmer der Straßenlaterne verteilten sich über die gesamte Fahrbahn, wodurch der PKW eines weiteren Verkehrsteilnehmers beim Durchfahren der Trümmer ebenfalls einen Schaden davontrug. Der Führer des LKW entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen. Wustrow - Diebstahl von Baumaschinen Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in Wustrow einen Vibrationsstampfer vom Gelände eines Sportplatzes entwendet, welcher sich dort aufgrund von laufenden Bauarbeiten befand. Täter konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Stadt und LK Uelzen

Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, gegen 01:40 Uhr, geraten zwei Männer in Uelzen (Gudesstraße) in einen Streit. Der 24-jährige Täter zieht aus seiner Tasche ein Tierabwehrspray und setzt dieses im Verlaufe des Streitgeschehens ein. Hierdurch werden ein Mann und eine Frau leicht verletzt.

Taschendiebstahl

Der 84-jährigen Geschädigten wird während eines Einkaufs in einem Aldi-Markt in Bad Bevensen in einem unbemerkten Moment die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 13:15 Uhr. Täterhinweise sind nicht vorhanden.

Körperverletzung

Am Samstag kommt es am frühen Morgen (10:17 Uhr) zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Der polizeibekannte männliche Täter (24 Jahre) schlägt der Frau mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erleidet sie eine kleine Platzwunde an der Lippe. Die Tat ereignete sich in der Gudesstraße.

Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 03:45 Uhr, kommt es in Uelzen während einer Party zu Beziehungsstreitigkeiten zwischen einem Pärchen. In Folge dessen schubst der Täter (m, 31 Jahre) seine Freundin, wodurch diese sich leicht verletzt.

Betrügerische Handwerker

In Lüder bieten am Samstag, gegen 14:20 Uhr, vier bis dato unbekannte männliche Täter einem Hausbewohner ihre Dienste als Handwerker an und wollen die Dachrinnen am Haus austauschen. Nachdem ein Teil der Arbeiten unsachgemäß durchgeführt worden ist, fordern diese vom Eigentümer 2000EUR in bar. Nach Zahlung einer deutlich geringeren Summe entfernen sich die Beschuldigten. Die Polizei sucht nach ähnlich gelagerten Sachverhalten und Hinweisen auf die Täter und mögliche Fortbewegungsmittel

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein 41-jähriger Mann blendet am Samstag, gegen 23:31 Uhr, den hinter ihm befindlichen Fahrzeugführer mit einem Laserpointer, sodass dessen Sicht erheblich eingeschränkt wird. Zudem besteht bei dem 41-Jährigen der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Tat ereignete sich auf der L250 zwischen Melzingen und Ebstorf.

Verkehrsunfall mit leichtverletzer Person

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, kommt es in der Greyerstraße in Uelzen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wird der Fahrradfahrer (m, 38 J.) leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins hiesige Klinikum verbracht.

Wasserrohrbruch in Mehrfamilienhaus

Am Samstagmittag, gegen 15:15 Uhr, werden die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Schmiedestraße in Uelzen gerufen. Auf Grund eines Wasserschadens sind Teile der Zwischendecke herabgefallen. Ein Baugutachter des THW ist ebenfalls vor Ort. Die Bewohner des Hauses werden anderweitig untergebracht. Es ist zu keinem Personenschaden gekommen.

Sachbeschädigung

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wird auf dem Gelände des Landkreises Uelzen in der Albrecht-Thaer-Straße ein Dienstfahrzeug des Landkreises durch Vandalismus beschädigt. Die Tat dürfte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben.

