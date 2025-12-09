Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fußgängerin schwer verletzt - Kollision am FGÜ mit Pkw ++ von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwerverletzt ++ in Lagerhalle eingebrochen - Kupferteile und Anhänger gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.12.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse eines 74-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 08.12.25 bei günstiger Gelegenheit in einem Einkaufsmarkt Auf den Blöcken. Der verschwand gegen 13:30 Uhr unbemerkt die Börse des Mannes. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - unter Drogeneinfluss und nicht versichert

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi aus Berlin stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 09.12.25 in der Dahlenburger Landstraße. Bei der Kontrolle gegen 01:00 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Audi keine Haftpflichtversicherung mehr hatte. Parallel stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv, so dass ihn entsprechende Strafverfahren erwarten.

Lüneburg - Pkw kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf in den Mittagsstunden des 08.12.25 bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 216. Die Frau war gegen 13:00 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ein von der Bundesstraße 4 - AS Neu Hagen - kommender 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW auf die Bundesstraße 216 einscherte und mit dem VW Golf kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.700 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - in Lagerhalle eingebrochen - Kupferteile und Anhänger gestohlen

In eine Lagerhalle in der Gartower Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.12.25 ein. Die Täter hatten eine Seitentür aufgebrochen und nahmen diverse Kupferteile und eine Lagerkiste mit. Parallel nahmen sie vermutlich für den Transport (mit einem Fahrzeug) auch einen auf dem Gelände abgestellten Pkw-Anhänger der Marke Pengel mit. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow, OT. Grabow - Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Vergeblich versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.12.25 in ein Einfamilienhaus in der Lindenallee einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter an der Haustür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Neu Darchau - Pkw kollidieren - 8.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 08.12.25 auf der Landesstraße 231. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford gegen 13:10 Uhr von der Landesstraße nach links in Richtung Sammatz abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Ein dahinterfahrender 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes G-Klasse scherte aus, um zu überholen und bemerkte den Abbiegevorgang zu spät, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Bad Bevensen - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwerverletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan Micra in den späten Nachmittagsstunden des 08.12.25 in der Straße "An der Ilmenau". Der junge Mann war aus ungeklärter Ursache gegen 17:00 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Ersthelfer befreiten den jungen Mann aus dem Pkw. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden).

Bad Bevensen - Kollision im Kreuzungsbereich - leichtverletzt - 35.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der Landesstraß0e 252 - Sasendorfer Straße (Sasendorfer Kreuz) kam es in den Morgenstunden des 09.12.25. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault Megane hatte auf der Landesstraße von der Bundesstraße 4 kommend als Linksabbieger ein Stopp-Schild missachtet und kollidierte mit einem aus Richtung Bad Bevensen kommenden Pkw VW Transporter eines 53-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 35.000 Euro.

Bad Bodenteich - Fußgängerin schwer verletzt - Kollision am FGÜ mit Pkw

Schwerere Verletzungen erlitt eine 68 Jahre alte Fußgängerin in den Morgenstunden des 09.12.25 in der Bergstraße. Ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Octavia hatte die Seniorin aus Reinstorf kommend beim Passieren des ausgeleuchteten Fußgängerüberwegs nicht wahrgenommen und fuhr diese an. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen - "Wer schlägt geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Aus der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei einen 50 Jahre alten Ehemann nach einer Häuslichen Gewalt im Verlauf des 08.12.25. Die Ehefrau hatte die Polizei nach einer erneuten Aggressionshandlung alarmiert, bei der diese leicht verletzt wurde. Bereits in den letzten Monaten war es zu einer Vielzahl von Übergriffen des Mannes gekommen, so dass sich die Frau jetzt bei der Polizei Hilfe suchte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und verwiesen den Mann für 14 Tage aus den Wohnräumen. Parallel wurden der Frau Hilfe- und Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Ebstorf - Kind auf Fahrrad übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein sechs Jahre alter Junge in den späten Nachmittagsstunden des 08.12.25 bei einer Kollision mit einem Pkw in der Uelzener Straße. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi hatte gegen 17:30 Uhr beim Einbiegen auf die Bahnhofstraße beim Anfahren den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von rechts kam, übersehen. Es kam zu einer leichten Kollision. Der Sechsjährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

