POL-LG: ++ "Sah jemand Heiko B. oder seinen Pkw im Raum Gorleben?" ergänzende Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten Heiko B. ++ Such- und Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg ++

++ "Sah jemand Heiko B. oder seinen Pkw im Raum Gorleben?" ergänzende Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten Heiko B. ++ Such- und Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg ++

++ "Sah jemand Heiko B. oder seinen Pkw im Raum Gorleben?" ergänzende Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten Heiko B. ++ Such- und Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg ++ Polizei sucht vermissten 65-Jährigen ++

Lüchow-Dannenberg - Gorleben/Gartow/Arendsee

Mehr als neun Tage ist der 65 Jahre alte Heiko B. aus der Region bereits verschwunden. Auch von dem durch ihn genutzten schwarzen Kleinwagen - Pkw Suzuki Celerio (amtl. Kfz-Kennzeichen: DAN-P 920) fehlt jede Spur.

Auch die umfangreichen Such- und Fahndungsmaßnahmen sowie die ergänzende Öffentlichkeitsfahndung durch Polizei und privates Umfeld führten nicht zum Auffinden des 65-Jährigen. Mit einer ergänzenden Öffentlichkeitsfahndung wendet sich die Polizei Lüchow, die weiterhin versucht das Verschwinden des 65-Jährigen aufzuklären, nochmals an die Öffentlichkeit. Dabei sprechen die Ermittler insbesondere Personen in der Region Gorleben bzw. mit Bezug dorthin an. Aufgrund der letzten Handyortungen von Heiko B. hat sich dieser am So. 30.11.25 zwischen 17:30 und 20:00 Uhr im Bereich der Funkturmzelle in Gorleben aufgehalten. Danach war keine Ortung mehr möglich.

Die Polizei bittet Personen, die den schwarzen Kleinwagen Suzuki Celerio, DAN-P 920, oder Heiko B. am 30.11. im Raum Gorleben oder seit Sonntagabend gesehen haben, sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Parallel hatte die Polizei in Absprache mit den Angehörigen auch ein Bild des Vermissten Heiko B. sowie des Pkw, der auch seitlich mit Aufklebern des Pflegedienstes versehen ist, unter www.polizeipresse.de veröffentlicht.

