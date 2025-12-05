Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Über Schaufel gefahren - Diesel verloren (Korrektur Datum)

A 61/Bingen - Dorsheim (ots)

Erhebliche Verkehrsauswirkungen hatte ein Verkehrsunfall am 04.12.2025 auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz gegen 17:20 Uhr. dort hatte eine bislang unbekannte verursachende Person in Höhe der Anschlussstelle Bingen-Mitte eine Schaufel verloren. Über diese Schaufel fuhr dann in der Dunkelheit ein 34-Jähriger mit seinem Sattelzug. Die Schaufel riss dabei den Dieseltank der Zugmaschine auf. Bis der Sattelzug dann an der Anschlussstelle Dorsheim nicht mehr weiterfahren konnte, hatte er bereits große Mengen Diesel verloren. Der rechte Fahrstreifen der A 61 musste zwischen dem Parkplatz Trollmühle und Dorsheim gesperrt werden. Ein Spezialunternehmen wurde im Auftrag der Autobahnmeisterei mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die Feuerwehr Bingen war ebenfalls mit über 20 Kräften im Einsatz und pumpte Dieselreste aus dem Tank. Der rechte Fahrstreifen war bis gegen 23 Uhr gesperrt, bis die Fahrbahn gereinigt war. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus von bis zu mehreren Kilometern. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinweise zu dem Fahrzeug, von dem die Schaufel gefallen ist unter 06701-9190.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell